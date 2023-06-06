من هو بدر نشمي العنزي الفائز في انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الثانية؟

نجح بدر نشمي العنزي في الفوز انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 عن الدائرة الثانية بعد منافسة قوية بين المرشحين في تلك الدائرة الهامة، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنائب بدر نشمي العنزي الفائز في انتخابات الكويت 2023، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، يذكر أن الانتخابات قد عقدت يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023.

معلومات عن بدر نشمي العنزي نائب مجلس الأمة الجديد؟

هو بدر نشمي جاعد العنزي نائب مجلس الأمة الكويتي 2023-2027، وهو من مواليد 1979، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الكويت، وهو موظف بالهيئة العامة للاتصالات، خاض انتخابات مجلس الأمة عام 2022 عن الدائرة الثانية وحقق المركز 12.

نائب مجلس الأمة بدر نشمي العنزي كان رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت من 2009 إلى 2011، ومن قبلها كان نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت.