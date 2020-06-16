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من هو براك الشيتان وزير المالية الكويتي؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
براك الشيتان وزير المالية براك الشيتان وزير المالية

ننشر السيرة الذاتية لبراك الشيتان وزير المالية الكويتي والذي تولى هذا المنصب الهام مع بداية العام الحالي 2020، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير عبر موقع كلمة دوت أورج الإخباري أهم المعلومات من CV براك الشيتان، وتاريخه، وحياته، والمناصب القيادية التي تولاها حتى وصوله لمنصب وزير المالية بدولة الكويت، والشهادات العلمية التي حصل عليها.

السيرة الذاتية براك الشيتان وزير المالية الكويتي

هو براك على براك جديع الشيتان الرشيدي سياسي كويتي ويشغل منصب وزير المالية منذ 16 فبراير 2020، وزير المالية الشيتان من مواليد الكويت عام 1966 يبلغ من العمر الآن 54 عامًا، تخرج من الجامعة بعد حصوله على درجة البكالوريوس في مجال التجارة، من المناصب التي تولاها مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر، بدرجة وكيل وزارة.

براك الشيتان وزير المالية الكويتي شغل من قبل منصب مراقب إدارة التوجية والنظم بوزارة المالية، وهو عضو بجمعية المحاسبين، كما شغل من قبل عضوية مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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