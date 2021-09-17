من هو بسام غانم الصالح الذي تُوفي اليوم في الكويت؟

أُعلن في الكويت، مساء اليوم الجمعة، 17 سبتمبر 2021، عن وفاة بسام غانم الصالح الغوينم، ونشرت الخبر كل وسائل الإعلام الكويتية المتنوعة، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للراحل بسام غانم الصالح، وقد تصدر خبر وفاة بسام غانم الصالح ترند الوسوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الكويت خبر الوفاة، حيث شهد الوسم، مئات التغريدات التي تدعو للراحل بالرحمة والمغفرة.
من هو بسام غانم الصالح الذي تُوفي في الكويت اليوم؟
- الراحل بسام هو نجل الفنان الكويتي غانم الصالح.
- نظم الراحل معرض فني في مهرجان القرين الثقافي، وقد ضم هذا المعرض مقتنيات الفنان غانم الصالح.
- بسام غانم الصالح له أربعة من الأبناء وهم: حصة ومريم وفواز وعيسى.