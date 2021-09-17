من هو بسام غانم الصالح الذي تُوفي اليوم في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
بسام غانم الصالح وفاة بسام غانم الصالح

أُعلن في الكويت، مساء اليوم الجمعة، 17 سبتمبر 2021، عن وفاة بسام غانم الصالح الغوينم، ونشرت الخبر كل وسائل الإعلام الكويتية المتنوعة، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للراحل بسام غانم الصالح، وقد تصدر خبر وفاة بسام غانم الصالح ترند الوسوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الكويت خبر الوفاة، حيث شهد الوسم، مئات التغريدات التي تدعو للراحل بالرحمة والمغفرة.

من هو بسام غانم الصالح الذي تُوفي في الكويت اليوم؟

  • الراحل بسام هو نجل الفنان الكويتي غانم الصالح.
  • نظم الراحل معرض فني في مهرجان القرين الثقافي، وقد ضم هذا المعرض مقتنيات الفنان غانم الصالح.
  • بسام غانم الصالح له أربعة من الأبناء وهم: حصة ومريم وفواز وعيسى.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

خطوات التسجيل على تطبيق سهل الكويت

أخبار العالم

الفريق فيصل النواف الصباح وكيلا لوزارة الداخلية بالأصالة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.