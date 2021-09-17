من هو بسام غانم الصالح الذي تُوفي اليوم في الكويت؟

أُعلن في الكويت، مساء اليوم الجمعة، 17 سبتمبر 2021، عن وفاة بسام غانم الصالح الغوينم، ونشرت الخبر كل وسائل الإعلام الكويتية المتنوعة، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للراحل بسام غانم الصالح، وقد تصدر خبر وفاة بسام غانم الصالح ترند الوسوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الكويت خبر الوفاة، حيث شهد الوسم، مئات التغريدات التي تدعو للراحل بالرحمة والمغفرة.

من هو بسام غانم الصالح الذي تُوفي في الكويت اليوم؟