أصدر صاحب السمو أمير دولة قطر مرسوم أميري، اليوم الأربعاء بتعيين السفير بندر بن محمد عبدالله العطية سفير فوق العادة في المملكة العربية السعودية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للسفير بندر محمد العطية من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تقلدها من قبل في السلك الدبلوماسي القطري، والشهادات العلمية التي حصل عليها السفير الجديد Bandar Alattiyah، هذا وتبدأ السعودية وقطر صفحة جديدة من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

من هو بندر بن محمد عبدالله العطية سفير قطر في السعودية الجديد؟

بخصوص معلومات عن بندر بن محمد بن عبدالله العطية السفير القطري الجديد في السعودية من ويكيبيديا نجد أنه هو دبلوماسي قطري شاب، وهو واحد من أهم القيادات الدبلوماسية في دولة قطر، نجح من قبل في عمله وتوطيد علاقات بلده مع الدول التي عمل سفيرًا فيها لتكون علاقات فوق العادة اسمًا وفعلا.

بندر محمد العطية سفير قطر الجديد في السعودية شغل منصب سفير قطر في الأردن، تلك البلد التي درس فيها أيضًا، كما شغل منصب سفير قطر في دولة الكويت من 2018 حتى يونيو 2021، السفير بندر العطية يلقب بلقب “ابن الزعيم” فهو نجل قائد الجيش القطري الحديث بعد الاستقلال محمد العطية، والسفير محمد العطية شقيق وزير الدفاع القطري خالد العطية.