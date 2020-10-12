Take a fresh look at your lifestyle.


من هو توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لوزير الداخلية الأردني الجديد من ويكيبيديا

بواسطة محمود عطا الله
توفيق الحلالمة ويكيبيديا وزير الداخلية الجديد توفيق الحلالمة ويكيبيديا وزير الداخلية الجديد

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 وبداية عهد حكومة جديدة في المملكة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لتوفيق يوسف إبراهيم الحلالمة وزير الداخلية الأردني الجديد في حكومة بشر الخصاونة من ويكيبيديا، حيث أدي الوزير توفيق الحلالمة اليمين القانونية ليكون خلفًا لوزير الداخلية الأردني السابق سلامة حماد.

السيرة الذاتية لتوفيق يوسف إبراهيم الحلالمة وزير الداخلية الأردني الجديد

توفيق باشا الحلالمة واحد من قيادات وزارة الداخلية الأردنية، وزير الداخلية الأردني الجديد كان يشغل منصب مدير قوات الدرك الأسبق، اللواء ركن توفيق الحلالمة من مواليد قرية جوزا في الكرك عام 1955، تخرج من المدرسة العسكرية الملكية، تدرج في عدد من المناصب الهامة داخل الجيش حتى تولى منصب قائد كتيبة المظليين.

اللواء ركن توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة وزير الداخلية الجديد من ويكيبديا نجد أنه انتقل للعمل إلى الداخلية في عام 1999، حيث عمل وقتها قائدًا للشرطة الخاصة، وهو أول مدير للمديرية العامة لقوات الدرك الأردنية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

حجز موعد وزارة التربية منصة متى المركزية الكويتية

أخبار العالم

منصة متى المركزية رابط حجز موعد وزارة المواصلات الكويت للحصول على باركود المراجعة

أخبار العالم

حجز موعد مرور مبارك الكبير

أخبار العالم

رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد الكويت للحصول على البطاقة المدنية الرقمية على الهاتف…

أخبار العالم

حجز موعد مركز الشامية جوازات العاصمة الكويت

أخبار العالم

مرور حولي حجز موعد للرخصة وتجديد دفتر السيارة واختبار القيادة

أخبار العالم

رابط حجز موعد مرور الجابرية محافظة حولي

أخبار العالم

خطوات حجز موعد منصة متى المركزية للمواعيد بالكويت (الإسكان، وزارة العدل، ديوان الخدمة…

أخبار العالم

حجز موعد للتوثيق والتسجيل العقاري وزارة العدل الكويتية

أخبار العالم

حجز مواعيد الحكومة مول القصور، جليب الشيوخ، الجهراء، جابر العلي، مول القرين


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.