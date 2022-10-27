أُعلن في العراق حاليًا عن كابينة رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، وقد أُختير السيد ثابت محمد رضا لمنصب وزير الدفاع، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد ثابت محمد سعيد رضا العباسي وزير الدفاع العراقي الجديد، هذا وتُعرض كابينة السوداني على مجلس النواب العراقي حاليًا للفوز بثقة البرلمان.

من هو ثابت محمد سعيد رضا العباسي وزير الدفاع العراقي الجديد؟