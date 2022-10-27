من هو ثابت محمد سعيد رضا العباسي وزير الدفاع العراقي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
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أُعلن في العراق حاليًا عن كابينة رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، وقد أُختير السيد ثابت محمد رضا لمنصب وزير الدفاع، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد ثابت محمد سعيد رضا العباسي وزير الدفاع العراقي الجديد، هذا وتُعرض كابينة السوداني على مجلس النواب العراقي حاليًا للفوز بثقة البرلمان.

من هو ثابت محمد سعيد رضا العباسي وزير الدفاع العراقي الجديد؟

  • بخصوص نبذة من السيرة الذاتية للسيد ثابت محمد سعيد رضا العباسي وزير الدفاع العراقي الجديد من ويكيبيديا، نجد أنه من مواليد نينوى عام 1963 (59 عامًا).
  • شغل منصب آمر فوج طورائ ديالي بالوكالة.
  • استمر في الخدمة العسكرية حتى أحيل للتقاعد.
  • كان عضوًا في مجلس النواب العراقي في دورة 2018.
  • شغل منصب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية دورة 2018.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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