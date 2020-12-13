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من هو ثامر العلي الصباح؟

بواسطة محمود عطا الله

تنتظر الكويت خلال الساعات القليلة القادمة الكشف عن أسماء الحكومة الجديدة التي يقومها بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وقالت بعض المصادر أن المرشح لمنصب وزير الداخلية الجديد في الكويت هو الشيخ ثامر العلي الصباح، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع klma.org السيرة الذاتية للشيخ ثامر العلي الصباح، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، كما سنتابع معكم كل أخبار التشكيل الوزاري الجديد، فتابعونا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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