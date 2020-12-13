من هو ثامر العلي الصباح؟

تنتظر الكويت خلال الساعات القليلة القادمة الكشف عن أسماء الحكومة الجديدة التي يقومها بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وقالت بعض المصادر أن المرشح لمنصب وزير الداخلية الجديد في الكويت هو الشيخ ثامر العلي الصباح، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع klma.org السيرة الذاتية للشيخ ثامر العلي الصباح، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، كما سنتابع معكم كل أخبار التشكيل الوزاري الجديد، فتابعونا.
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