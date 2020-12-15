من هو ثامر العلي الصباح وزير الداخلية الكويتي الجديد؟.. والسيرة الذاتية له

ننشر السيرة الذاتية للشيخ ثامر العلي الصباح وزير الداخلية الكويتي الجديد وذلك بعد اختيار سموه لهذا المنصب الهام في حكومة سمو الشيخ صباح الخالد 2020، هذا وقد أدى الوزير ثامر العلي مع كامل التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام أمير الكويت صباح يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من ديسمبر عام 2020، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المناصب القيادية التي تولاها وزير الداخلية ثامر العلي والشهادات العلمية التي حصل عليها.

السيرة الذاتية ثامر العلي الصباح وزير الداخلية الكويتي الجديد