من هو ثامر العلي الصباح وزير الداخلية الكويتي الجديد؟.. والسيرة الذاتية له
ننشر السيرة الذاتية للشيخ ثامر العلي الصباح وزير الداخلية الكويتي الجديد وذلك بعد اختيار سموه لهذا المنصب الهام في حكومة سمو الشيخ صباح الخالد 2020، هذا وقد أدى الوزير ثامر العلي مع كامل التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام أمير الكويت صباح يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من ديسمبر عام 2020، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المناصب القيادية التي تولاها وزير الداخلية ثامر العلي والشهادات العلمية التي حصل عليها.
السيرة الذاتية ثامر العلي الصباح وزير الداخلية الكويتي الجديد
- هو الشيخ ثامر العلي الصباح السالم الصباح، وكان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني منذ 2013 حتى ديسمبر 2020، وشغل من 1997 حتى 2013 منصب نائب رئيس الجهاز.
- الشيخ ثامر العلي هو نجل وزير الداخلية الأسبق الشيخ علي الصباح السالم الصباح.
- الشيخ ثامر العلي الصباح وزير الداخلية الجديد حاصل على درجة البكالوريوس في القيادة الإدارية من جامعة اركنساس الأمريكية عام 1999.
- حاصل على دبلوم إدارة عامة من معهد الدراسات التجارية بالكويت عام 1995.