من هو جاسم الأنصاري مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالتكليف؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور جاسم الأنصاري من ويكيبيديا، وهو مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتكليف في دولة الكويت، هذا وقد تم تكليف الدكتور جاسم الأنصاري بمنصب مدير التعليم التطبيقي، بعدما تم اختيار علي المضف المدير السابق لهيئة التعليم التطبيقي بالكويت في منصب وزير التربية والتعليم العالي، تلك الحكومة التي تقدمت باستقالتها بعد فترة وجيزة من توليها العمل بالحقائب الوزارية.

السيرة الذاتية جاسم الأنصاري مدير التعليم التطبيقي من ويكيبيديا