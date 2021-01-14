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من هو جاسم الأنصاري مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالتكليف؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
دكتور جاسم الأنصاري مدير التعليم التطبيقي بالتكليف دكتور جاسم الأنصاري مدير التعليم التطبيقي بالتكليف

نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور جاسم الأنصاري من ويكيبيديا، وهو مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتكليف في دولة الكويت، هذا وقد تم تكليف الدكتور جاسم الأنصاري بمنصب مدير التعليم التطبيقي، بعدما تم اختيار علي المضف المدير السابق لهيئة التعليم التطبيقي بالكويت في منصب وزير التربية والتعليم العالي، تلك الحكومة التي تقدمت باستقالتها بعد فترة وجيزة من توليها العمل بالحقائب الوزارية.

السيرة الذاتية جاسم الأنصاري مدير التعليم التطبيقي من ويكيبيديا

  • الاسم بالكامل هو الأستاذ دكتور جاسم محمد إبراهيم الأنصاري مدير التعليم التطبيقي بالتكليف في الكويت.
  • شغل من قبل منصب نائب مدير هيئة التعليم التطبيقي مع الدكتور علي المضف.
  • كما شغل الدكتور جاسم الأنصاري منصب عميد كلية العلوم الصحية.
  • حصل أ. د. جاسم الأنصاري على درجة الدكتوراه في طب الأسنان.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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