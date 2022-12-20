من هو جاسم بوحمد مدير منطقة الجهراء التعليمية الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
جاسم بوحمد مدير منطقة الجهراء التعليمية جاسم بوحمد مدير منطقة الجهراء التعليمية

أصدر الدكتور حمد العدواني وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا يقضي بتكليف الأستاذ جاسم بوحمد مديرًا عامًا لمنطقة الجهراء التعليمية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للأستاذ جاسم بوحمد مدير منطقة الجهراء التعليمية، وأهم المناصب القيادية التي شغلها من قبل.

معلومات عن جاسم بوحمد مدير منطقة الجهراء التعليمية

  • الأستاذ جاسم بوحمد مديرًا جديدًا لمنطقة الجهراء التعليمية من منتصف ديسمبر 2022.
  • شغل منصب مدير الشؤون الإدارية بتعليمية الجهراء.
  • مدير الشؤون الإدارية منطقة العاصمة التعليمية.
  • شغل منصب مدير عام منطقة الفروانية التعليمية.
  • مدير الشؤون الإدارية بمنطقة حولي التعليمية.
  • مدير مكتب وزير التربية الأسبق الدكتور بدر العيسى.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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