من هو جاسم بوحمد مدير منطقة الجهراء التعليمية الجديد؟

أصدر الدكتور حمد العدواني وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا يقضي بتكليف الأستاذ جاسم بوحمد مديرًا عامًا لمنطقة الجهراء التعليمية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للأستاذ جاسم بوحمد مدير منطقة الجهراء التعليمية، وأهم المناصب القيادية التي شغلها من قبل.
معلومات عن جاسم بوحمد مدير منطقة الجهراء التعليمية
- الأستاذ جاسم بوحمد مديرًا جديدًا لمنطقة الجهراء التعليمية من منتصف ديسمبر 2022.
- شغل منصب مدير الشؤون الإدارية بتعليمية الجهراء.
- مدير الشؤون الإدارية منطقة العاصمة التعليمية.
- شغل منصب مدير عام منطقة الفروانية التعليمية.
- مدير الشؤون الإدارية بمنطقة حولي التعليمية.
- مدير مكتب وزير التربية الأسبق الدكتور بدر العيسى.