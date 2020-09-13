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من هو جسار الجسار مرشح انتخابات مجلس الأمة 2020 الدائرة الرابعة؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
جسار الجسار ويكيبيديا

نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهندس جسار الجسار ويكيبيديا وهو مرشح انتخابات مجلس الأمة 2020 في الكويت عن الدائرة الرابعة، وذلك بعدما أعلن خوضه انتخابات الكويت 2020 المقرر لها في شهر نوفمبر القادم، والدائرة الرابعة في الانتخابات هي واحدة من أكبر الدوائر الانتخابية بالدولة، والتي غالبًا ما تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين، ويبلغ عدد الناخبين في الدائرة الرابعة 150 ألف ناخب وناخبة تقريبًا.

السيرة الذاتية للمهندس جسار الجسار مرشح انتخابات مجلس الأمة 2020

هو جسار مناور الجسار مرشح انتخابات الكويت 2020 عن الدائرة الرابعة، ومن المعلومات عن جسار الجسار من ويكيبيديا نجد أنه من مواليد عام 1971 (يبلغ من العمر الآن 49 عامًا)، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
أسماء مرشحى الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020
المهندس جسار الجسار عضو بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وشغل منصب مساعد مدير معهد التدريب المهني بهيئة التعليم التطبيقي، وشغل منصب نائب رئيس المجلس البلدي في 2012، ثم مستشار رئيس المجلس البلدي للشؤون الفنية سنة 2016، حاصل على العديد من الدورات داخل وخارج الكويت، عضو بجمعية المهندسين الكويتية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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