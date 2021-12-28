من هو جمال الجلاوي وزير العدل الجديد في الكويت؟

أكدت عدة مصادر التشكيل الحكومي الجديد في الكويت 2022 برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، ومن ضمن الأسماء التي دخلت الحكومة الجديدة المستشار جمال هاضل الجلاوي، وهو من ضمن الوزراء الجدد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمستشار جمال الجلاوي وزير العدل الجديد في الكويت، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ومن المرتقب أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية صباح الأربعاء.
السيرة الذاتية للمستشار جمال الجلاوي وزير العدل الجديد في الكويت
- هو جمال هاضل سالم هاضل الجلاوي العازمي، قبل توليه منصب وزير العدل الجديد كان يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للجمارك منذ 2018.
- المستشار جمال الجلاوي عمل لأكثر من 20 عاما في الفتوى والتشريع، حيث عمل في تلك الإدارة في المحكمة الدستورية والاستئناف والتمييز الإداري.
- تعرف على التشكيل الحكومي الجديد في الكويت 2022 وأسماء الوزراء
- كُلف المستشار جمال الجلاوي من قبل برئاسة الكثير من لجان تقصي الحقائق أو لجان التحقيق بقرارات من مجلس الوزراء.
- جمال الجلاوي وزير العدل الجديد حاصل على العديد من الدورات المتخصصة في القانون.
- حاصل على درجة الماجستير في القانون.
- له الكثير من المؤلفات في مجال القانون.
- عمل من قبل كمحاضر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.