من هو جمال الجلاوي وزير العدل الجديد في الكويت؟

أكدت عدة مصادر التشكيل الحكومي الجديد في الكويت 2022 برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، ومن ضمن الأسماء التي دخلت الحكومة الجديدة المستشار جمال هاضل الجلاوي، وهو من ضمن الوزراء الجدد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمستشار جمال الجلاوي وزير العدل الجديد في الكويت، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ومن المرتقب أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية صباح الأربعاء.

السيرة الذاتية للمستشار جمال الجلاوي وزير العدل الجديد في الكويت