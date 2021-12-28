من هو جمال الجلاوي وزير العدل الجديد في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
جمال الجلاوي وزير العدل الجديد جمال الجلاوي وزير العدل الجديد

أكدت عدة مصادر التشكيل الحكومي الجديد في الكويت 2022 برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، ومن ضمن الأسماء التي دخلت الحكومة الجديدة المستشار جمال هاضل الجلاوي، وهو من ضمن الوزراء الجدد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمستشار جمال الجلاوي وزير العدل الجديد في الكويت، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ومن المرتقب أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية صباح الأربعاء.

السيرة الذاتية للمستشار جمال الجلاوي وزير العدل الجديد في الكويت

  • هو جمال هاضل سالم هاضل الجلاوي العازمي، قبل توليه منصب وزير العدل الجديد كان يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للجمارك منذ 2018.
  • المستشار جمال الجلاوي عمل لأكثر من 20 عاما في الفتوى والتشريع، حيث عمل في تلك الإدارة في المحكمة الدستورية والاستئناف والتمييز الإداري.
  • تعرف على التشكيل الحكومي الجديد في الكويت 2022 وأسماء الوزراء
  • كُلف المستشار جمال الجلاوي من قبل برئاسة الكثير من لجان تقصي الحقائق أو لجان التحقيق بقرارات من مجلس الوزراء.
  • جمال الجلاوي وزير العدل الجديد حاصل على العديد من الدورات المتخصصة في القانون.
  • حاصل على درجة الماجستير في القانون.
  • له الكثير من المؤلفات في مجال القانون.
  • عمل من قبل كمحاضر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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