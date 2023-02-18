من هو جمال الغنيم سفير الكويت في الإمارات؟

أُعلن في الكويت عن تعيين السيد جمال الغنيم سفيرًا جديدًا للدولة لدى الإمارات العربية المتحدة، وصدر بذلك مرسوم رسمي رقم 33 لسنة 2023، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد جمال الغنيم سفير الكويت في الإمارات الحالي، وأهم المعلومات عن سعادته من ويكيبيديا، كما نستعرض أهم المناصب القيادية التي تولاها في وزارة الخارجية الكويتية.

معلومات عن سعادة جمال الغنيم سفير الكويت في الإمارات