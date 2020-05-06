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من هو جمعة عناد سعدون خطاب وزير الدفاع العراقي الجديد المرتقب؟.. تعرف إلى لسيرة الذاتية له من ويكيبيديا

بواسطة محمود عطا الله
جمعة عناد وزير الدفاع الجديد جمعة عناد وزير الدفاع الجديد

ننشر السيرة الذاتية للفريق ركن جمعة عناد من ويكيبديا بعد التأكيدات عن دخول اسمه بقوة ضمن قائمة أسماء الوزراء الجدد في حكومة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الجديد، حيث نقدم لكم معلومات من CV جمعة عناد سعدون خطاب وزير الدفاع العراقي الجديد المرتقب، ومسيرته، وحياته، وتاريخه، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وسوف تُعرض حكومة مصطفى الكاظمي مساء اليوم الأربعاء على مجلس النواب لمنحها الثقة.

السيرة الذاتية جمعة عناد وزير الدفاع العراقي الجديد

اسم وزير الدفاع العراقي الجديد بالكامل هو الفريق ركن جمعة عناد سعدون خطاب الجبوري من مواليد صلاح الدين تحديدًا قرية العيثة قضاء الشرقاط عام 1956 (يبلغ من العمر الآن 63 عامًا)، يشغل منصب قائد القوات البرية العراقية منذ بداية عام 2019، وجاء قرار تعيينه في هذا المنصب من رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي، ومن المناصب الهامة التي تولاها بالجيش منصب قائد عمليات صلاح الدين.

من خلال استعراض معلومات عن الفريق جمعة عناد من ويكيبيديا نجد أنه تولى عدة مناصب قيادية بالجيش والشرطة منها: قائد شرطة صلاح الدين، قائد قوات الحدود العراقية، ومؤخرًا قائد القوات البرية بالجيش، حصل الفريق ركن جمعة عناد على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، كما خاض عدة دورات عسكرية متخصصة في الاتحاد السوفيتي السابق، تخرج من الكلية العسكرية، ومن قبلها تخرج من كلية الهندسة جامعة الموصل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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