من هو حامد الهزيم مدير هيئة الرياضة الجديد بالتكليف؟

بواسطة محمود عطا الله
حامد الهزيم مدير هيئة الرياضة الجديد بالتكليف حامد الهزيم مدير هيئة الرياضة الجديد بالتكليف

أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الرياضية عبد الرحمن المطيري قرارًا وزاريًا بتكليف حامد الهزيم بمهام منصب المدير العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية بالإضافة إلى عمله، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ حامد الهزيم مدير هيئة الرياضة بالتكليف الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.

معلومات عن حامد الهزيم مدير هيئة الرياضة الجديد بالكويت

  • الأستاذ حامد علي الهزيم يشغل منصب المدير العام للهيئة العامة بالكويت بالتكليف منذ 30 يناير 2023.
  • وذلك بالإضافة إلى عمله حيث يشغل منصب نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع الشباب.
  • شغل من قبل منصب مدير قطاع الرياضة للجميع.
  • عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرياضة للجميع.
  • شغل من قبل منصب مراقب إدارة الرياضة للجميع.
  • تدرج سيادته في الكثير من المناصب الهامة بهيئة الرياضة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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