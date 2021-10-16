من هو حسن العذاري قائد الكتلة الصدرية المرتقب في البرلمان العراقي الجديد؟
فاز السيد حسن العذاري بعضوية مجلس النواب العراقي 2021، وقد فاز بتلك العضوية عن الدائرة الأولى في انتخابات محافظة النجف، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنائب حسن العذارى من ويكيبيديا وأهم المعلومات عنه، وقد عين السيد مقتدى الصدر النائب حسن العذاري ليكون رئيسًا للجنة التفاوضية التي تمثل الكتلة الصدرية في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بالعراق.
من هو حسن العذاري قائد الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي
- قالت عدة مصادر أن حسن العذاري من المرشحين بقوة لشغل منصب رئيس الوزراء العراقي الجديد.
- هو الشيخ حسن عبد فياض موسى الدلفي.
- هو أحد أهم القيادات القريبة من السيد مقتدى الصدر.
- يُطلق عليه لقب “ثقة القائد مقتدى الصدر”.
- صرح الشيخ حسن العذاري منذ ساعات، أن منصب رئيس مجلس الوزراء العراقي ليس حكرا على الرجال.
- تابعونا مع المزيد من المعلومات.