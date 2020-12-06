من هو حمد أحمد روح الدين؟

الدكتور حمد أحمد روح الدين هو نائب مجلس الأمة الكويتي الجديد بعدما حقق الفوز في انتخابات 2020 عن الدائرة الأولى، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من أهم المعلومات عن النائب الشاب حمد أحمد روح الدين، والشهادات العلمية التي حصل عليها، وعمله والخبرات العملية في الكويت، والمناصب التي تولاها، يذكر أن النائب حمد روح الدين قد حقق المركز الرابع في انتخابات الدائرة الأولى أمة 2020 بعدما حصل على 3783 صوتًا، تابع التقرير الأصلي على موقع كلمة دوت أورج.