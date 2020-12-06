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من هو حمد أحمد روح الدين؟

بواسطة محمود عطا الله
حمد روح الدين ويكيبيديا نائب مجلس الأمة 2020 klma.org

الدكتور حمد أحمد روح الدين هو نائب مجلس الأمة الكويتي الجديد بعدما حقق الفوز في انتخابات 2020 عن الدائرة الأولى، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من أهم المعلومات عن النائب الشاب حمد أحمد روح الدين، والشهادات العلمية التي حصل عليها، وعمله والخبرات العملية في الكويت، والمناصب التي تولاها، يذكر أن النائب حمد روح الدين قد حقق المركز الرابع في انتخابات الدائرة الأولى أمة 2020 بعدما حصل على 3783 صوتًا، تابع التقرير الأصلي على موقع كلمة دوت أورج.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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