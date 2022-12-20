من هو حمد السعيد مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية؟
أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني قراره بتكليف الأستاذ حمد السعيد بمنصب مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للأستاذ حمد السعيد مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية وأهم المناصب التي تولاها من قبل.
من هو الأستاذ حمد السعيد مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية
- الأستاذ حمد عبد الرحمن السعيد يشغل منصب مدير عام منطقة مبارك التعليمية الجديد من منتصف ديسمبر 2022.
- شغل سيادته منصب مدير الشؤون التعليمية في منطقة العاصمة التعليمية.
- الأستاذ حمد السعيد شغل من قبل منصب مدير منطقة الجهراء التعليمية بالإنابة.
- مدير الشؤون التعليمية منطقة الأحمدي.