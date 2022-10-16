من هو حمد العدواني وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
حمد العدواني وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الجديد دكتور حمد العدواني وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الجديد

أُعلن في الكويت عن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، وكُلف الدكتور حمد العدواني بمنصب وزير التربية ووزير التعليم العالي في الحكومة الجديدة، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور حمد عبد الوهاب العدواني وزير التربية والتعليم العالي الجديد في الكويت، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.

من هو حمد العدواني وزير التربية والتعليم العالي الجديد في الكويت؟

  • هو د حمد عبد الوهاب حمد العدواني.
  • دكتور حمد العدواني وزير التربية والتعليم العالي الجديد في الكويت شغل من قبل منصب مدير العام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم.
  • كما شغل منصب مساعدًا لعميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت.
  • هو أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الكويت.
  • تابعونا مع المزيد من المعلومات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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