من هو حمد العدواني وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الجديد؟
أُعلن في الكويت عن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، وكُلف الدكتور حمد العدواني بمنصب وزير التربية ووزير التعليم العالي في الحكومة الجديدة، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور حمد عبد الوهاب العدواني وزير التربية والتعليم العالي الجديد في الكويت، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.
من هو حمد العدواني وزير التربية والتعليم العالي الجديد في الكويت؟
- هو د حمد عبد الوهاب حمد العدواني.
- دكتور حمد العدواني وزير التربية والتعليم العالي الجديد في الكويت شغل من قبل منصب مدير العام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم.
- كما شغل منصب مساعدًا لعميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت.
- هو أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الكويت.
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