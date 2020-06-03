من هو حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيس المكتب الخاص بجلالة سلطان عُمان؟

ننشر السيرة الذاتية حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص بجلالة سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، وذلك بعد الكشف رسميًا عنه صباح اليوم، حيث نقدم كل المعلومات بخصوص رئيس المكتب الخاص، و CV حمد بن سعيد العوفي ويكيبيديا والشهادات العلمية التي حصل عليها، والمناصب القيادية التي تولاها، يذكر أن السلطان هيثم بن طارق، قد أصدر مرسومين اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020، الأول يقضي بإنشاء المكتب الخاص الذي يتبع السلطان مباشرة، والثاني بتعيين رئيس المكتب.

من هو حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص لسلطان عُمان والسيرة الذاتية له؟

هو الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي، كان يشغل منصب وزير الزراعة والثروة السمكية منذ أبريل 2019 قبل أن يتولى رئاسة المكتب الخاص لسلطان عُمان، وهو من مواليد عام 1967، يبلغ من العمر الآن 53 عامًا، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في المصائد السمكية من جامعة هل البريطانية، ومن نفس الجامعة وفي نفس المجال حصل على الماجستير، تخرج من جامعة السلطان قابوس بعدما حصل على درجة البكالوريوس في مجال المصائد السمكية.

بخصوص معلومات عن حمد بن سعيد العوفي ويكيبيدا نجد أنه شغل منصب وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية منذ عام 2006، وهو أستاذ بجامعة السلطان قابوس، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة.