من هو حمود مبرك العازمي عضو مجلس الأمة 2020 الكويتي؟

نجح الدكتور حمود مبرك العازمي في الحصول على المركز السادس في انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت عن الدائرة الخامسة ليكون أحد نواب البرلمان الكويتي الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعومات عن حمود مبرك العازمي عضو مجلس الأمة، والشهادات العلمية التي حصل عليها، والمناصب التي تولاها من قبل، يذكر أن عدد الأصوات التي حصل عليها النائب حمود مبرك العازمي هو 5347 صوتًا، أكمل القراءة مع الموضوع الأصلي على موقع كلمة دوت أورج.