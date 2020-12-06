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من هو حمود مبرك العازمي عضو مجلس الأمة 2020 الكويتي؟

بواسطة محمود عطا الله
حمود مبرك العازمي ويكيبيديا klma.org

نجح الدكتور حمود مبرك العازمي في الحصول على المركز السادس في انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت عن الدائرة الخامسة ليكون أحد نواب البرلمان الكويتي الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعومات عن حمود مبرك العازمي عضو مجلس الأمة، والشهادات العلمية التي حصل عليها، والمناصب التي تولاها من قبل، يذكر أن عدد الأصوات التي حصل عليها النائب حمود مبرك العازمي هو 5347 صوتًا، أكمل القراءة مع الموضوع الأصلي على موقع كلمة دوت أورج.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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