من هو حميد حمد حومة وزير الدفاع الليبي الجديد؟

أعلن السيد فتحي باشاغا عن تشكيل حكومته الجديدة منذ قليل، اليوم الثلاثاء، وقد أُختير حميد حمد حومة لمنصب وزير الدفاع، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للوزير حميد حمد حومة وزير الدفاع الليبي الجديد، وأهم المناصب التي تولاها من قبل، هذا وقد حصل رئيس الوزراء فتحي باشاغا على ثقة مجلس النواب الليبي لتشكيل الحكومة.

من هو حميد حمد حومة وزير الدفاع الجديد؟