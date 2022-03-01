من هو حميد حمد حومة وزير الدفاع الليبي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
حميد حومة وزير الدفاع الجديد دكتور حميد حومة وزير الدفاع الجديد

أعلن السيد فتحي باشاغا عن تشكيل حكومته الجديدة منذ قليل، اليوم الثلاثاء، وقد أُختير حميد حمد حومة لمنصب وزير الدفاع، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للوزير حميد حمد حومة وزير الدفاع الليبي الجديد، وأهم المناصب التي تولاها من قبل، هذا وقد حصل رئيس الوزراء فتحي باشاغا على ثقة مجلس النواب الليبي لتشكيل الحكومة.

من هو حميد حمد حومة وزير الدفاع الجديد؟

  • هو الدكتور حميد حمد علي حومة.
  • شغل من قبل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
  • الدكتور حميد حومة وزير الدفاع الجديد شغل من قبل منصب وكيل الزراعة السابق.
  • تابعونا مع المزيد من المعلومات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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