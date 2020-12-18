من هو خالد الجارالله؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لنائب وزير الخارجية
نشتعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسفير خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي من ويكيبيديا، وبعض المعلومات عن هذا الدبلوماسي الكويتي المعروف، والذي دائمًا ما يلمع اسمه في الشارع السياسي والدبلوماسي الكويتي والخليجي والعربي، يذكر أن وزير الخارجية الكويتي الحالي هو الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح.
السيرة الذاتية خالد الجارالله نائب وزير الخارجية من ويكيبيديا
- هو خالد سليمان الجارالله، هو نائب وزير الخارجية الكويتي.
- تخرج السفير خالد الجارالله من جامعة الكويت عام 1971 بعدما حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.
- هو عضو مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
- يتمتع السفير خالد الجارالله بالحكمة والكفاءة المهنية، وخبرات طويلة في مجال العمل الدبلوماسي.