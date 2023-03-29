من هو خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الجديد؟

أصدر رئيس دولة الإمارات صاحب السمو محمد بن زايد بصفته حاكم إمارة أبوظبي مرسومًا أميريًا يقضي بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليًا لعهد الإماراة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الجديد، وأهم المعلومات عن سيادته، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.

معلومات عن الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الجديد