من هو خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الجديد؟

أصدر رئيس دولة الإمارات صاحب السمو محمد بن زايد بصفته حاكم إمارة أبوظبي مرسومًا أميريًا يقضي بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليًا لعهد الإماراة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الجديد، وأهم المعلومات عن سيادته، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.
معلومات عن الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الجديد
- هو خالد بن محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان يشغل منصب ولي عهد إمارة أبوظبي منذ 29 مارس 2023 الموافق السابع من شهر رمضان 1444.
- سمو الشيخ خالد هو أكبر أبناء الشيخ محمد بن زايد وهو من مواليد 1982 (41 سنة).
- شغل من قبل منصب رئيس جهاز أمن الدولة.
- كما شغل منصب نائب مستشار الأمن الوطني بدرجة وزير.
- من المناصب التي تولاها رئاسة مكتب أبوظبي التنفيذي.
- عضوًا بمجلس إدارة أدنوك.
- سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية.
- بعد تخرجه خدم بجهاز أمن الدولة الإماراتي، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للجهاز.