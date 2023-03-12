من هو خالد بوصليب أمين عام مجلس الأمة الكويتي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
خالد بوصليب أمين عام مجلس الأمة الجديد خالد بوصليب أمين عام مجلس الأمة الجديد

أصدر رئيس مجلس الأمة السيد أحمد السعدون قرارًا بتعيين خالد بوصليب أمينًا عامًا لمجلس الأمة بالدرجة الممتازة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد خالد بوصليب أمين عام مجلس الأمة الكويتي الجديد، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد أصدر رئيس مجلس الأمة، قرارًا آخر اليوم، بفتح باب التعيين للكويتيين حديثي التخرج وذوي الخبرة.

معلومات عن خالد بوصليب أمين عام مجلس الأمة الجديد

  • السيد خالد سعد بوصليب يشغل منصب أمين عام مجلس الأمة الكويتي منذ يوم الأحد 12 مارس 2023.
  • كان يشغل منصب الأمين العام المساعد بمجلس الأمة.
  • شغل منصب الأمين العام المساعد لمجلس الأمة منذ يوليو 2015.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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