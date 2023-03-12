من هو خالد بوصليب أمين عام مجلس الأمة الكويتي الجديد؟

أصدر رئيس مجلس الأمة السيد أحمد السعدون قرارًا بتعيين خالد بوصليب أمينًا عامًا لمجلس الأمة بالدرجة الممتازة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد خالد بوصليب أمين عام مجلس الأمة الكويتي الجديد، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد أصدر رئيس مجلس الأمة، قرارًا آخر اليوم، بفتح باب التعيين للكويتيين حديثي التخرج وذوي الخبرة.

معلومات عن خالد بوصليب أمين عام مجلس الأمة الجديد