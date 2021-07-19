من هو خطيب يوم عرفة 1442/2021 “بندر بن عبد العزيز بليلة”؟

تتجه كل أنظار المسلمين حول العالم اليوم الإثنين 19 يوليو 2021 إلى صعيد عرفات الطاهر حيث أعظم أيام السنة “يوم عرفة”، حيث سيكون السؤال الهام هو “من هو خطيب يوم عرفة؟”، عندما يشاهد الجميع هذا الإمام الخطيب وهو يصدح بلسان الحق في أطهر بقاع الأرض، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير معلومات عن خطيب عرفات لهذا العام الشيخ الدكتور بندر بليلة.

من هو خطيب يوم عرفة 1442/2021 الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة؟

الدكتور الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة خطيب وقفة عرفات هو عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، وهو إمام وخطيب بالمسجد الحرام، الدكتور بندر بليلة يعمل أستاذًا مساعدا بجامعة الطائف، خطيب عرفة من مواليد مكة المكرمة عام 1975 (45 عامًا)، حصل على الماجستير في الفقة من جامعة أم القرى، كما حصل على درجة الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو أحد قراء المسجد الحرام.