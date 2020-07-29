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من هو خطيب يوم عرفة 2020-1441 الشيخ عبدالله المنيع.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
الشيخ عبدالله المنيع خطيب عرفة الشيخ عبدالله المنيع خطيب عرفة

كل عيون وقلوب المسلمين حول العالم، تتوجه اليوم إلى صعيد عرفات، لمتابعة أعظم أيام العام “يوم عرفة”، حيث يشغل تفكير الجميع سؤال هام وهو “من هو خطيب يوم عرفة 2020؟”، وخطيب يوم عرفة هو الشيخ عبدالله المنيع أحد أهم شيوخ المملكة العربية السعودية المعروفين، حيث يترقب كل العالم خطبة عرفات، هذا وقد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، قراره بأن يكون الشيخ المنيع خطيب الحج 1441.

من هو خطيب يوم عرفة 2020؟ السيرة الذاتية للشيخ عبدالله المنيع

هو الشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع خطيب يوم عرفة من مواليد محافظة شقراء عاصمة أقليم الوشم بنجد عام 1930 يبلغ من العمر الآن 89 عامًا، وهو عضو هيئة كبار العلماء السعودية، وهو أيضًا مستشارًا شرعيًا في الديوان الملكي السعودي حتى الآن، شغل من قبل عدة مناصب هامة ومنها قاضي في محكمة التمييز، قبل أن يُصبح رئيسًا لتلك المحكمة، وفي عام 1429 أحيل للتقاعد بناء على طلبه.

من السيرة الذاتية لخطيب يوم عرفة 1441 الشيخ عبدالله المنيع أنه قد شغل منصب نائب مفتي المملكة للشئون الشرعية والإدارية والمالية، وللشيخ نشاط معروف في كل وسائل الإعلام وعبر الإنترنت، يذكر أن خطيب يوم عرفة قد تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 1377.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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