من هو دعيج الخليفة الصباح الشاعر الكويتي الذي تُوفي اليوم؟

أُعلن في الكويت، اليوم السبت، عن وفاة الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر يناهز 50 عامًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشاعر الكويتي دعيج الخليفة الصباح والشهادات العلمية التي حصل عليها ومسيرته، هذا وقد نعى الديوان الأميري الكويتي الشيخ دعيج في بيان رسمي صدر منذ قليل، وقال البيان أن جنازة الشيخ دعيج سوف تكون بعد صلاة عصر اليوم السبت.

من هو الشيخ دعيج الخليفة الصباح الشاعر الكويتي الذي توفي اليوم وسبب الوفاة؟