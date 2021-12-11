من هو دعيج الخليفة الصباح الشاعر الكويتي الذي تُوفي اليوم؟

أُعلن في الكويت، اليوم السبت، عن وفاة الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر يناهز 50 عامًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشاعر الكويتي دعيج الخليفة الصباح والشهادات العلمية التي حصل عليها ومسيرته، هذا وقد نعى الديوان الأميري الكويتي الشيخ دعيج في بيان رسمي صدر منذ قليل، وقال البيان أن جنازة الشيخ دعيج سوف تكون بعد صلاة عصر اليوم السبت.
من هو الشيخ دعيج الخليفة الصباح الشاعر الكويتي الذي توفي اليوم وسبب الوفاة؟
- سبب وفاة الشيخ دعيج الخليفة الصباح لم يتك الكشف عنه، لكن أكد بعض المقربين أن سبب الوفاة نوبة قلبية.
- هو الشيخ دعيج خليفة العبد الله الخليفة بن عبدالله الصباح وهو شاعر ومستشار سياسي كويتي من مواليد عام 1971.
- جده لوالدته هو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت الثالث عشر، جده الأكبر لوالده هو الشيخ عبدالله بن صباح الصباح حاكم الكويت الخامس.
- تخرج الشيخ دعيج الخليفة الصباح الذي تُوفي اليوم من جامعة الكويت بعدما درس في مجال العلوم السياسية.
- بعد تخرجه عمل دبلوماسيا في الخارجية الكويتية منذ 1995.
- بعد ذلك اتجه للكتابة والأدب والشعر، نشرت له العديد من الصحف الخليجية والعربية.
- حصل الشيخ دعيج الخليفة الصباح على جائزة أفضل شاعر خليجي في عدة استبيانات.