من هو دويم المويزري؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الرابعة انتخابات أمة 2020
تقدم الدكتور دويم المويزري بأوراق ترشحه اليوم الأحد 1 نوفمبر إلى اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2020 في الكويت ليكون أحد المرشحين المتنافسين في الدائرة الرابعة القوية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور دويم المويزري من ويكيبيديا، ومسيرته المهنية والعلمية، والشهادات التي حصل عليها، هذا وتقام انتخابات مجلس الأمة يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 لاختيار نواب المجلس الجديد.
السيرة الذاتية للدكتور دويم المويزري مرشح الدائرة الرابعة أمة 2020
- بخصوص معلومات عن الدكتور شعيب المويزري من ويكيبيديا نجد أنه حصل على ليسانس الحقوق من كلية الكويت عام 1999 بدرجة امتياز.
- حصل الدكتور دويم المويزري على الدكتوراه في الشريعة والقانون من جامعة المنيا المصرية.
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- حصل دويم المويزري على الماجستير في الدراسة التحليلية للدستور الكويتي بدرجة إمتياز.
- دويم المويزري محامي تمييز ودستورية.
- محكم قضائي.
- عضو هيئة التدريس بالتعليم التطبيقي سابقًا.
- عضو اتحاد المحامين العرب.
- عضو جمعية المحامين الكويتية.
- عضو جمعية حقوق الإنسان.
- شارك دويم المويزري بدورات تدريبية داخل وخارج الكويت.