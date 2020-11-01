من هو دويم المويزري؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الرابعة انتخابات أمة 2020

تقدم الدكتور دويم المويزري بأوراق ترشحه اليوم الأحد 1 نوفمبر إلى اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2020 في الكويت ليكون أحد المرشحين المتنافسين في الدائرة الرابعة القوية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور دويم المويزري من ويكيبيديا، ومسيرته المهنية والعلمية، والشهادات التي حصل عليها، هذا وتقام انتخابات مجلس الأمة يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 لاختيار نواب المجلس الجديد.

السيرة الذاتية للدكتور دويم المويزري مرشح الدائرة الرابعة أمة 2020