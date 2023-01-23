من هو د. أحمد خاجه مدير مستشفى الجهراء؟

أصدرت وزارة الصحة، أمس الأحد، قرارًا بتدوير مديري ورؤساء الأقسام الطبية في المستشفيات بالكويت، وقد قررت الوزارة تعيين الدكتور أحمد خاجه في منصب مدير مستشفى الجهراء، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور أحمد خاجة، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والدكتور أحمد خاجة واحد من أهم قيادات مستشفى الجهراء ووزارة الصحة.

معلومات عن الدكتور أحمد خاجه مدير مستشفى الجهراء