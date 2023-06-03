من هو د. بدر حجر المطيري وكيل وزارة الأوقاف الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
بدر حجر المطيري وكيل الأوقاف الجديد د. بدر حجر المطيري وكيل الأوقاف الجديد

أصدر مجلس الوزراء الكويتي اليوم عدة مراسيم هامة، ومن ضمنها مرسومًا بتعيين الدكتور بدر حجر المطيري في منصب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور بدر حجر المطيري وكيل وزارة الأوقاف الجديد، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي شغلها من قبل.

معلومات عن بدر حجر المطيري وكيل وزارة الأوقاف الجديد

هو الدكتور بدر حجر شعوف المطيري يشغل منصب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحالي منذ 3 يونيو 2023، كان سيادته أحد القيادات الإدارية في وزارة العدل الكويتية، وقد تدرج سيادته في الكثير من المناصب الهامة بوزارة العدل، حيث شغل منصب كبير الخبراء الحسابيين، وشغل منصب رئيس قسم قضايا التركات في إدارة شؤون الخبراء محافظة الأحمدي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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