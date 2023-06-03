من هو د. بدر حجر المطيري وكيل وزارة الأوقاف الجديد؟

أصدر مجلس الوزراء الكويتي اليوم عدة مراسيم هامة، ومن ضمنها مرسومًا بتعيين الدكتور بدر حجر المطيري في منصب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور بدر حجر المطيري وكيل وزارة الأوقاف الجديد، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي شغلها من قبل.

معلومات عن بدر حجر المطيري وكيل وزارة الأوقاف الجديد

هو الدكتور بدر حجر شعوف المطيري يشغل منصب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحالي منذ 3 يونيو 2023، كان سيادته أحد القيادات الإدارية في وزارة العدل الكويتية، وقد تدرج سيادته في الكثير من المناصب الهامة بوزارة العدل، حيث شغل منصب كبير الخبراء الحسابيين، وشغل منصب رئيس قسم قضايا التركات في إدارة شؤون الخبراء محافظة الأحمدي.