من هو د. حسن الفجام مدير التطبيقي؟

أُعلن في الكويت عن تعيين الدكتور حسن الفجام مديرًا للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدرجة وكيل الوزارة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور حسن الفجام مدير التطبيقي الحالي 2023، وأهم المعلومات عنه، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، تعيين الفجام مديرًا للتطبيقي بالأصالة يأتي بعد أكثر من عامين على شغل هذا المنصب بالتكليف، وقد شغل هذا المنصب بالتكليف الدكتور جاسم الأنصاري.

معلومات عن د. حسن الفجام مدير التطبيقي الحالي 2023 بالكويت