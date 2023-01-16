من هو د. حسن الفجام مدير التطبيقي؟

أُعلن في الكويت عن تعيين الدكتور حسن الفجام مديرًا للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدرجة وكيل الوزارة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور حسن الفجام مدير التطبيقي الحالي 2023، وأهم المعلومات عنه، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، تعيين الفجام مديرًا للتطبيقي بالأصالة يأتي بعد أكثر من عامين على شغل هذا المنصب بالتكليف، وقد شغل هذا المنصب بالتكليف الدكتور جاسم الأنصاري.
معلومات عن د. حسن الفجام مدير التطبيقي الحالي 2023 بالكويت
- هو الدكتور حسن محمد حسن الفجام مدير التعليم التطبيقي الحالي في الكويت منذ 14 يناير 2023.
- شغل منصب مدير إدارة شؤون هيئة التدريس والتدريب بالتعليم التطبيقي منذ سبتمبر 2018.
- مدير إدارة الشؤون الإدارية بالتعليم التطبيقي.
- نائب مدير التطبيقي للشؤون الأكاديمية.
- الدكتور حسن الفجام أستاذ مساعد بكلية التربية الأساسية.
- هو أحد أبناء الهيئة وأحد القيادات الهامة بها، قرار تعيينه مديرًا للتطبيقي لاقى ترحيبًا كبيرًا من الجميع داخل تلك المنظومة التعليمية الهامة.