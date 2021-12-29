من هو د. حمد روح الدين؟.. تعرف على السيرة الذاتية لوزير الإعلام والثقافة الجديد

أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية صباح اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، وهي الحكومة رقم 39 في تاريخ دولة الكويت، حيث نستعرض من خلال هذا التقريرنبذة من السيرة الذاتية للدكتور حمد روح الدين وزير الإعلام والثقافة الجديد، والشهادات العلمية التي حصل عليها، كما نستعرض المناصب التي تولاها من قبل.

من هو الدكتور حمد روح الدين وزير الإعلام والثقافة الجديد؟

الدكتور حمد روح الدين وزير الإعلام الجديد من مواليد عام 1985 (36 عاما)، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون، تخرج سيادته من جامعة الكويت بعدما حصل على البكالوريوس ثم الماجستير.

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فاز الدكتور حمد روح الدين في انتخابات مجلس الأمة 2020، عمل محاميا أمام محكمة التمييز والدستورية، عمل مستشارا للجنة التحكيم الدولي التابعة لجامعة الدول العربية، عمل في بداية مسيرته محققا في وزارة الداخلية، ومنتدبا في هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، الدكتور حمد روح الدين هو مؤسس ورئيس رابطة الدراسات العليا بجامعة الكويت، ورئيسا للرابطة الدستورية.