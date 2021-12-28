من هو د. خالد السعيد وزير الصحة الجديد في الكويت؟

أُعلن في الكويت عن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، حيث يتولى حقيبة الصحة البروفيسور خالد السعيد، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور خالد السعيد وزير الصحة الجديد من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي تولاها، ونبذة عن مسيرته العملية حتى توليه تلك الوزارة الهامة وخاصة في الوقت الحالي، حيث يتعرض العالم وليست الكويت فقط لظروف صحية صعبة.

من هو دكتور خالد السعيد وزير الصحة الجديد في الكويت؟