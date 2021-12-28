من هو د. خالد السعيد وزير الصحة الجديد في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
دكتور خالد السعيد وزير الصحة الجديد دكتور خالد السعيد وزير الصحة الجديد

أُعلن في الكويت عن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، حيث يتولى حقيبة الصحة البروفيسور خالد السعيد، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور خالد السعيد وزير الصحة الجديد من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي تولاها، ونبذة عن مسيرته العملية حتى توليه تلك الوزارة الهامة وخاصة في الوقت الحالي، حيث يتعرض العالم وليست الكويت فقط لظروف صحية صعبة.

من هو دكتور خالد السعيد وزير الصحة الجديد في الكويت؟

  • الدكتور خالد السعيد كان عضوا في اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا في الكويت.
  • عضو اللجنة المشرفة على اللقاحات بوزارة الصحة.
  • تعرف على السيرة الذاتية ليوسف العبيد وزير المالية الجديد
  •  وزير الصحة الجديد هو بروفيسور في طب الأطفال والأمراض المعدية وأمراض الروماتيزم.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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