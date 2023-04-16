من هو د. سلمان اللافي مدير التعليم الخاص بالكويت؟

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور سلمان اللافي مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية الكويتية، واهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، ويعتبر الدكتور سلمان اللافي واحد من أهم الكوادر الإدارية والأكاديمية في وزارة التربية الكويتية، ويدير حاليًا قطاع هام وهو قطاع التعليم الخاص.

معلومات عن دكتور سلمان اللافي مدير التعليم الخاص بالكويت الحالي