من هو د. سلمان اللافي مدير التعليم الخاص بالكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
د. سلمان اللافي ويكيبيديا دكتور سلمان اللافي مدير إدارة التعليم الخاص بالكويت الحالي

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور سلمان اللافي مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية الكويتية، واهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، ويعتبر الدكتور سلمان اللافي واحد من أهم الكوادر الإدارية والأكاديمية في وزارة التربية الكويتية، ويدير حاليًا قطاع هام وهو قطاع التعليم الخاص.

معلومات عن دكتور سلمان اللافي مدير التعليم الخاص بالكويت الحالي

  • الدكتور سلمان عبدالله اللافي يشغل منصب مدير التعليم الخاص بالكويت منذ نوفمبر 2017.
  • شغل منصب مدير الامتحانات في سبتمبر 2017.
  • مدير التعليم الخاص الحالي بالكويت دكتور سلمان اللافي شغل من قبل منصب مدير إدارة الامتحانات والمعادلات بالتعليم الخاص.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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