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من هو د. صالح ذياب المطيري مرشح انتخابات مجلس الأمة 2020؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
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نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور صالح ذياب المطيري من ويكيبيديا وهو مرشح انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي عن الدائرة الخامسة، حيث نستعرض معكم الشهادات العلمية التي حصل عليها د. صالح ذياب المطيري، والمناصب القيادية التي تولاها، هذا ويخوض صالح ذياب المطيري انتخابات تشاورية مطير أمام ماجد مساعد المطيري، يذكر أن الدكتور صالح ذياب قد أعلن عن ترشحه في انتخابات الكويت 2020 منذ العام الماضي.

من هو صالح ذياب المطيري مرشح انتخابات مجلس الأمة 2020 والسيرة الذاتية له

الدكتور صالح ذياب المطيري حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة نيوكاسل أبون تاين البريطانية، والبورد والزمالة الكندية الأمريكية الطبية تخصص الباطنية والصدرية، عمل كطبيب في مستشفى نيوكاسل ببريطانيا، كما عمل الدكتور صالح ذياب المطيري كطبيب في مستشفى الملكة إليزابيث في كندا، وهو رئيس وحدة الجهاز التنفسي بمستشفى العدان، ومحاضر منتدب بكلية الطب جامعة الكويت، وطبيب منتدب في مستشفى نفط الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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