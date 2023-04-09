من هو د. عامر محمد علي وزير العدل والأوقاف الجديد في الكويت؟

أعلن سمو الشيخ أحمد النواف رئيس الحكومة الكويتية، عن أسماء الوزراء الجدد في حكومته، حيث شهدت الحكومة عن سابقتها عدة تعديلات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور عامر محمد علي وزير العدل والأوقاف الكويتي الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.

من هو د. عامر محمد علي وزير العدل والأوقاف الجديد