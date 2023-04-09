من هو د. عامر محمد علي وزير العدل والأوقاف الجديد في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
دكتور عامر محمد علي العجمي وزير العدل دكتور عامر محمد علي العجمي وزير العدل

أعلن سمو الشيخ أحمد النواف رئيس الحكومة الكويتية، عن أسماء الوزراء الجدد في حكومته، حيث شهدت الحكومة عن سابقتها عدة تعديلات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور عامر محمد علي وزير العدل والأوقاف الكويتي الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.

من هو د. عامر محمد علي وزير العدل والأوقاف الجديد

  • هو الدكتور عامر محمد علي محمد الرطام ويشغل منصب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الجديد بالكويت منذ يوم السبت 9 أبريل 2023.
  • هو من أبناء الجهراء.
  • شغل منصب كبير خبراء في الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل.
  • تابعونا مع المزيد من المعلومات عن الوزير الجديد.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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