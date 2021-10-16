من هو د. عبد المحسن الحويلة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالكويت؟

الإدارة العامة للتعليم الخاص والنوعي في الكويت هي واحدة من أهم الإدارات داخل المنظومة التعليمية في دولة الكويت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور عبد المحسن الحويلة وكيل مساعد التعليم الخاص بالكويت، وأهم المعلومات عن مدير التعليم الخاص بالكويت، وأهم المناصب القيادية التي شغلها من قبل.

من هو دكتور عبد المحسن الحويلة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي؟