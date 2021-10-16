من هو د. عبد المحسن الحويلة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
الدكتور عبد المحسن الحويلة مدير التعليم الخاص بالكويت الدكتور عبد المحسن الحويلة وكيل مساعد التعليم الخاص بالكويت

الإدارة العامة للتعليم الخاص والنوعي في الكويت هي واحدة من أهم الإدارات داخل المنظومة التعليمية في دولة الكويت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور عبد المحسن الحويلة وكيل مساعد التعليم الخاص بالكويت، وأهم المعلومات عن مدير التعليم الخاص بالكويت، وأهم المناصب القيادية التي شغلها من قبل.

من هو دكتور عبد المحسن الحويلة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي؟

  • بخصوص معلومات عن الدكتور عبد المحسن الحويلة مدير التعليم التطبيقي بالكويت من ويكيبيديا نجد أن الدكتور قد تم تعيينه وكيلا مساعدا بوزارة التربية في يونيو 2016.
  • كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الإعاقة.
  • الدكتور عبد المحسن الحويلة أستاذ مساعد في جامعة العربية المفتوحة سابقًا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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