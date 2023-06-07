من هو د. عبد الهادي العجمي الفائز في انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الخامسة؟

فاز الأستاذ الدكتور عبد الهادي العجمي في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 ليكون نائبًا عن الدائرة الخامسة خلال الفترة من 2023 حتى 2027، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور عبد الهادي العجمي، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي شغلها من قبل.

معلومات عن الدكتور عبد الهادي العجمي

هو الأستاذ الدكتور عبد الهادي ناصر فنيس شداد العجمي، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا كلية الآداب جامعة الكويت، أستاذ قسم التاريخ كلية الآداب جامعة الكويت، حاصل على درجة الدكتوراه في حضارة عربية إسلامية.

نائب مجلس الأمة الدكتور عبد الهادي العجمي من مواليد عام 1974، له الكثير من المؤلفات الهامة في عدد من المجالات، عضو في عدد من الهيئات العلمية، سيكون الدكتور عبد الهادي العجمي واحد من أهم أعضاء مجلس الأمة القادم