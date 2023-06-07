من هو د. عبد الهادي العجمي الفائز في انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الخامسة؟

بواسطة محمود عطا الله
دكتور عبد الهادي العجمي عضو مجلس الأمة الجديد دكتور عبد الهادي العجمي عضو مجلس الأمة الجديد

فاز الأستاذ الدكتور عبد الهادي العجمي في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 ليكون نائبًا عن الدائرة الخامسة خلال الفترة من 2023 حتى 2027، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور عبد الهادي العجمي، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي شغلها من قبل.

معلومات عن الدكتور عبد الهادي العجمي

هو الأستاذ الدكتور عبد الهادي ناصر فنيس شداد العجمي، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا كلية الآداب جامعة الكويت، أستاذ قسم التاريخ كلية الآداب جامعة الكويت، حاصل على درجة الدكتوراه في حضارة عربية إسلامية.

نائب مجلس الأمة الدكتور عبد الهادي العجمي من مواليد عام 1974، له الكثير من المؤلفات الهامة في عدد من المجالات، عضو في عدد من الهيئات العلمية، سيكون الدكتور عبد الهادي العجمي واحد من أهم أعضاء مجلس الأمة القادم

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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