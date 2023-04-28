من هو د. عمار الحسيني مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات؟

أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات اليوم الجمعة، وكان منها قرار بتعيين الدكتور عمار الحسيني في منصب مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور عمار الحسيني مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الجديد، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها.

معلومات عن الدكتور عمار الحسيني مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات