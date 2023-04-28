من هو د. عمار الحسيني مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات؟
أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات اليوم الجمعة، وكان منها قرار بتعيين الدكتور عمار الحسيني في منصب مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور عمار الحسيني مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الجديد، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها.
معلومات عن الدكتور عمار الحسيني مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
- هو الدكتور عمار حسن الحسيني ويشغل منصب مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منذ 28 أبريل 2023.
- كان يشغل نائب مدير الجهاز منذ سبتمبر 2019.
- حاصل على الدكتوراه والماجستير في مجال هندسة الكمبيوتر من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
- تخرج من جامعة الكويت بعد حصوله على بكالوريوس هندسة الكمبيوتر.
- مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمار الحسيني شغل منصب نائب مدير جامعة الكويت لتقنية المعلومات، وهو عضو هيئة التدريس بقسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول بالجامعة.
- شغل من قبل منصب رئيس المكتب الثقافي الكويتي بأستراليا.
- كما شغل منصب مدير عام مركز المعلومات في وزارة التربية.
- عمل مستشارًا للعديد من الجهات الحكومية والخاصة.