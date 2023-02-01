من هو د. فهد الدبيس مدير جامعة الكويت الجديد بالتكليف؟

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور فهد الدبيس بمهام منصب مدير عام جامعة الكويت، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور فهد الدبيس مدير جامعة الكويت الجديد بالتكليف، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد قرر وزير التربية والتعليم العالي إنهاء تكليف الدكتورة سعاد الفضلي التي كانت تترأس الجامعة خلال الفترة الماضية.

معلومات عن د. فهد الدبيس مدير جامعة الكويت الجديد