من هو د. فهد الدبيس مدير جامعة الكويت الجديد بالتكليف؟

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور فهد الدبيس بمهام منصب مدير عام جامعة الكويت، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور فهد الدبيس مدير جامعة الكويت الجديد بالتكليف، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد قرر وزير التربية والتعليم العالي إنهاء تكليف الدكتورة سعاد الفضلي التي كانت تترأس الجامعة خلال الفترة الماضية.
معلومات عن د. فهد الدبيس مدير جامعة الكويت الجديد
- أستاذ دكتور فهد سعد الدبيس الرشيدي يشغل منصب مدير عام جامعة الكويت الجديد الحالي بالتكليف من اليوم 1 فبراير 2023.
- هو عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية السابق.
- هو أستاذ الفقة المقارن – كلية الشريعة.
- د. فهد الدبيس رئيس جامعة الكويت الجديد حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه والشريعة من كلية دار العلوم المصرية عام 2004.
- حصل من نفس الكلية على الماجستير في الفقه والشريعة عام 2001.
- حصل عام 1995 على درجة البكالوريوس في الفقه وأصوله من الجامعة الإسلامية بالمدينة – المملكة العربية السعودية.