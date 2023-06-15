من هو د. فيصل بوصليب بروفيسور العلوم السياسية بجامعة الكويت؟

تم تداول أنباء غير مؤكدة أن البروفيسور فيصل بوصليب سوف يكون أحد الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري بالكويت 2023، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور فيصل بوصليب، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي شغلها من قبل، هذا وتتواصل مشاورات رئيس الحكومة سمو الشيخ أحمد النواف لتشكيل مجلس الوزراء الجديد.

معلومات عن البروفيسور فيصل بوصليب

هو الأستاذ الدكتور فيصل مخيط بوصليب حاصل مؤخرًا على درجة “بروفيسور” من جامعة الكويت، هو أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، حصل سيادته على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مانشستر عام 2009، حصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، تخرج من جامعة الكويت عام 1998 بعدما حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

البروفيسور فيصل بوصليب المرشح لدخول التشكيل الوزاري الجديد بالكويت 2023 حاصل جائزة الدولة التشجيعية في العلوم السياسية عام 2015، حاصل على جائزة جابر الأحمد للشباب في العلوم الاجتماعية عام 2020، له الكثير من المؤلفات والبحوث.