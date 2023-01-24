من هو د. مالك النبهان مدير مستشفى جابر الأحمد الجديد 2023؟

مع نهاية شهر يناير الجاري، أصدرت وزارة الصحة الكويتية، قرارًا بتدوير مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام الطبية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور مالك النبهان مدير مستشفى جابر الأحمد الجديد 2023، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ويتولى الدكتور مالك النبهان إدارة مستشفى جابر الأحمد خلفًا للدكتور نادر العوضي الذي تولى منصب مدير مستشفى العدان.

معلومات عن الدكتور مالك النبهان مدير مستشفى جابر الأحمد الجديد