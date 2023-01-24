من هو د. مالك النبهان مدير مستشفى جابر الأحمد الجديد 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
دكتور مالك النبهان مدير مستشفى جابر الأحمد الحالي 2023 دكتور مالك النبهان مدير مستشفى جابر الأحمد الحالي 2023

مع نهاية شهر يناير الجاري، أصدرت وزارة الصحة الكويتية، قرارًا بتدوير مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام الطبية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور مالك النبهان مدير مستشفى جابر الأحمد الجديد 2023، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ويتولى الدكتور مالك النبهان إدارة مستشفى جابر الأحمد خلفًا للدكتور نادر العوضي الذي تولى منصب مدير مستشفى العدان.

معلومات عن الدكتور مالك النبهان مدير مستشفى جابر الأحمد الجديد

  • الدكتور مالك النبهان هو مدير مستشفى جابر الأحمد الحالي الجديد منذ 23 يناير 2023.
  • شغل من قبل منصب نائب مدير مستشفى إبن سينا منذ 2016.
  • رئيس مركز سعد العبدالله الصحي.
  • شغل سيادته العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الصحة الكويتية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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