من هو د. مبارك الجافور مدير القوى العاملة؟

أصدر وزير العدل المستشار جمال الجلاوي قراره، اليوم الإثنين، بتكليف الدكتور مبارك الجافور بمهام مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت وذلك بعد تقاعد المدير أحمد الموسى، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور مبارك الجافور مدير القوى العاملة المكلف الجديد، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، كما يتساءل البعض عن قبيلة الدكتور مبارك الجافور وبعض المعلومات عنه من ويكيبيديا.
من هو الدكتور مبارك الجافور مدير القوى العاملة؟
- هو الدكتور مبارك فهاد الجافور العازمي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت.
- شغل من قبل منصب نائب مدير عام القوى العاملة لحماية العمالة، حيث تم التجديد له في هذا المنصب في 2020.
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- كما شغل من قبل منصب نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري.
- كما شغل من قبل منصب مدير الشؤون القانونية بالقوى العاملة.
- حصل الدكتور مبارك الجافور العازمي على الدكتوراه في القانون عام 2013.