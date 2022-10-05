من هو د. مثنى الرفاعي المرشح لمنصب وزير التربية الجديد في الكويت؟
صدر اليوم، مرسوم رسمي بتعيين سمو الشيخ أحمد النواف الصباح في منصب رئيس الوزراء الكويتي الجديد 2022، وتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، نُقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور مثنى الرفاعي المرشح لمنصب وزير التربية الجديد، وسط أنباء صحفية كويتية تُفيد ذلك، يذكر أن الحكومة الكويتية السابقة، قد تقدمت باستقالتها بعد ساعات من ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة.
من هو مثنى الرفاعي المرشح لمنصب وزير التربية الجديد في الكويت؟
- هو د. مثنى طالب سيد عبد الرحمن سيد سليمان الرفاعي.
- الدكتور مثنى الرفاعي المرشح لمنصب وزير التربية الكويتي الجديد، كان يشغل منصب أمين عام مجلس الجامعات الحكومية.
- كما شغل من قبل منصب عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت ونائب رئيس الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي.