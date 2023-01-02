من هو د. محمد الحيان مدير التطبيقي الجديد بالتكليف؟

بواسطة محمود عطا الله
د. محمد الحيان مدير التطبيقي الجديد د. محمد الحيان مدير التطبيقي الجديد

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني قرارًا وزاريًا بتعيين الدكتور محمد الحيان في منصب المدير العام لهيئة التعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور محمد الحيان مدير التعليم التطبيقي الجديد 2023، وأهم المعلومات عنه والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.

معلومات عن الدكتور محمد الحيان مدير التعليم التطبيقي الجديد في الكويت

  • الدكتور محمد الحيان يشغل منصب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالتكليف في الكويت منذ بداية يناير 2023، لحين تعيين مدير عام بالأصالة للهيئة.
  • د. محمد الحيان هو عميد كلية الدراسات التكنولوجية.
  • هو أستاذ قسم الهندسة الكيميائية في كلية الدراسات التكنولوجية.
  • الدكتور محمد ناصر مسفر الحيان أحد قيادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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