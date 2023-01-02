من هو د. محمد الحيان مدير التطبيقي الجديد بالتكليف؟

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني قرارًا وزاريًا بتعيين الدكتور محمد الحيان في منصب المدير العام لهيئة التعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور محمد الحيان مدير التعليم التطبيقي الجديد 2023، وأهم المعلومات عنه والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.
معلومات عن الدكتور محمد الحيان مدير التعليم التطبيقي الجديد في الكويت
- الدكتور محمد الحيان يشغل منصب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالتكليف في الكويت منذ بداية يناير 2023، لحين تعيين مدير عام بالأصالة للهيئة.
- د. محمد الحيان هو عميد كلية الدراسات التكنولوجية.
- هو أستاذ قسم الهندسة الكيميائية في كلية الدراسات التكنولوجية.
- الدكتور محمد ناصر مسفر الحيان أحد قيادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.