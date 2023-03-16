من هو د. مشاري الحربي نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط؟

أصدر الدكتور فهد الدبيس مدير جامعة الكويت عدة قرارت اليوم، منها قرار بتكليف الدكتور مشاري الحربي بمنصب نائب مدير الجامعة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور مشاري الحربي نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.
معلومات عن الدكتور مشاري الحربي نائب مدير جامعة الكويت الجديد
- الدكتور مشاري الحربي نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط هو أستاذ في قسم الإدارة البيئية بكلية العلوم الحياتية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت عام 2004.
- حاصل على درجة الماجستير في الهندسة البيئية عام 2008 من جامعة واترلو الكندية.
- حاصل على الدكتوراه في الهندسة البيئة عام 2010 من جامعة واترلو الكندية.
- الدكتور مشاري الحربي شغل من قبل منصب عميد كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت.