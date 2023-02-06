من هو د. مشعل المنصوري نائب المدير العام للتعليم التطبيقي؟

أُعلن في الكويت عن تعيين نائبين للمدير العام للتعليم التطبيقي وهما الدكتور مشعل المنصوري والمهندس جلال الطبطبائي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور مشعل المنصوري نائب مدير التطبيقي للشؤون المالية والإدارية، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.
معلومات عن الدكتور مشعل المنصوري نائب التطبيقي
- الأستاذ الدكتور مشعل بدر المنصوري يشغل منصب نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والتدريب للشؤون المالية والإدارية منذ بداية فبراير 2023.
- كان يشغل من عميد القبول والتسجيل.
- شغل منصب العميد المساعد للتسجيل والقبول للإرشاد الأكاديمي بالتطبيقي.
- هو أستاذ دكتور في قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية الأساسية.