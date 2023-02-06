من هو د. مشعل المنصوري نائب المدير العام للتعليم التطبيقي؟

بواسطة محمود عطا الله
دكتور مشعل المنصوري نائب مدير التطبيقي دكتور مشعل المنصوري نائب مدير التطبيقي

أُعلن في الكويت عن تعيين نائبين للمدير العام للتعليم التطبيقي وهما الدكتور مشعل المنصوري والمهندس جلال الطبطبائي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور مشعل المنصوري نائب مدير التطبيقي للشؤون المالية والإدارية، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.

معلومات عن الدكتور مشعل المنصوري نائب التطبيقي

  • الأستاذ الدكتور مشعل بدر المنصوري يشغل منصب نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والتدريب للشؤون المالية والإدارية منذ بداية فبراير 2023.
  • كان يشغل من عميد القبول والتسجيل.
  • شغل منصب العميد المساعد للتسجيل والقبول للإرشاد الأكاديمي بالتطبيقي.
  • هو أستاذ دكتور في قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية الأساسية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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