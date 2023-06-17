من هو د. مصطفى رضا وكيل وزارة الصحة؟

قالت بعض المصادر غير المؤكدة أن الدكتور مصطفى رضا دخل ضمن الأسماء المرشحة لتولي حقيبة وزارة الصحة بالكويت في التشكيل الوزاري الجديد 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور مصطفى رضا المرشح لمنصب وزير الصحة الكويتي الجديد، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي شغلها من قبل.

معلومات عن الدكتور مصطفى رضا وكيل وزارة الصحة

الدكتور مصطفى رضا المرشح لمنصب وزير الصحة الجديد هو طبيب كويتي استشاري في أمراض القلب، يشغل منصب وكيل وزارة الصحة منذ فبراير 2018 تم التجديد لسيادته في أكتوبر 2021 وهو في المنصب حتى يونيو 2023، وهو عضو مجلس إدارة مستشفيات الضمان الصحي “ضمان”.

من المناصب التي شغلها الدكتور مصطفى رضا عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة، نائب رئيس جمعية القلب الكويتية، رئيس مركز سلمان الدبوس لأمراض القلب في مستشفى العدان.