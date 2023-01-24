من هو د. مهدي الفضلي مدير مستشفى الصباح؟

أعلنت وزارة الصحة الكويتية منذ ساعات عن حركة تدوير بين مديري عدد من المستشفيات وحركة تدوير بين عدد من مديري الأقسام الطبية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور مهدي الفضلي مدير مستشفى الصباح الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي شغلها من قبل.

من هو دكتور مهدي الفضلي مدير مستشفى الصباح