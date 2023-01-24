من هو د. مهدي الفضلي مدير مستشفى الصباح؟

أعلنت وزارة الصحة الكويتية منذ ساعات عن حركة تدوير بين مديري عدد من المستشفيات وحركة تدوير بين عدد من مديري الأقسام الطبية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور مهدي الفضلي مدير مستشفى الصباح الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي شغلها من قبل.
من هو دكتور مهدي الفضلي مدير مستشفى الصباح
- الدكتور مهدي نايف الفضلي يشغل منصب مدير مستشفى الصباح الحالي الجديد منذ 23 يناير 2023.
- كان يشغل من قبل منصب مدير مستشفى مبارك الكبير منذ أكتوبر 2020.
- كما شغل منصب مدير مستشفى الأمراض الصدرية.
- كما شغل منصب مدير مستشفى الفروانية.
- يتبع الدكتور مهدي الفضلي “سياسة الباب المفتوح”، شعاره في عمله كما قال “خدمة الكويت وأهلها”.