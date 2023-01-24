من هو د. مهدي الفضلي مدير مستشفى الصباح؟

بواسطة محمود عطا الله
دكتور مهدي الفضلي مدير مستشفى الصباح الحالي 2023 دكتور مهدي الفضلي مدير مستشفى الصباح الحالي 2023

أعلنت وزارة الصحة الكويتية منذ ساعات عن حركة تدوير بين مديري عدد من المستشفيات وحركة تدوير بين عدد من مديري الأقسام الطبية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور مهدي الفضلي مدير مستشفى الصباح الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي شغلها من قبل.

من هو دكتور مهدي الفضلي مدير مستشفى الصباح

  • الدكتور مهدي نايف الفضلي يشغل منصب مدير مستشفى الصباح الحالي الجديد منذ 23 يناير 2023.
  • كان يشغل من قبل منصب مدير مستشفى مبارك الكبير منذ أكتوبر 2020.
  • كما شغل منصب مدير مستشفى الأمراض الصدرية.
  • كما شغل منصب مدير مستشفى الفروانية.
  • يتبع الدكتور مهدي الفضلي “سياسة الباب المفتوح”، شعاره في عمله كما قال “خدمة الكويت وأهلها”.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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